«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и всё рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт всё», — отметил он.
Эксперт также сказал о готовности европейских лидеров к дальнейшей эскалации, рассчитывая либо на продолжение военных действий с последующей победой над Россией, либо на возвращение Соединённых Штатов к активному участию в конфликте. Джонсон охарактеризовал текущие настроения в европейских правящих кругах как отчаянные, учитывая масштабы ресурсов, вложенных в поддержку Украины.
Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.
