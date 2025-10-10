Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе, где пройдет саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации, расположенный в Душанбе. Именно здесь он будет участвовать в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в узком кругу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В работе саммита СНГ также примут участие руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ожидается, что лидеры государств обсудят итоги года, определят ключевые направления для дальнейшей работы и обменяются взглядами на важные международные и региональные вопросы.
По итогам встречи политики подпишут обширный пакет соглашений.
Ранее KP.RU писал, что недавно Владимир Путин посетил саммит «Россия — Центральная Азия». Там он заявил, что РФ и страны азиатского региона постепенно начинают использовать национальные валюты для взаимных расчетов в торговле и экономическом сотрудничестве.