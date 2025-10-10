Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе, где пройдет саммит СНГ

В саммите СНГ также примут участие лидеры Белоруссии, Казахстана и Армении.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации, расположенный в Душанбе. Именно здесь он будет участвовать в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в узком кругу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В работе саммита СНГ также примут участие руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ожидается, что лидеры государств обсудят итоги года, определят ключевые направления для дальнейшей работы и обменяются взглядами на важные международные и региональные вопросы.

По итогам встречи политики подпишут обширный пакет соглашений.

Ранее KP.RU писал, что недавно Владимир Путин посетил саммит «Россия — Центральная Азия». Там он заявил, что РФ и страны азиатского региона постепенно начинают использовать национальные валюты для взаимных расчетов в торговле и экономическом сотрудничестве.