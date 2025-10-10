Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе, где пройдет саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации, расположенный в Душанбе. Именно здесь он будет участвовать в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в узком кругу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.