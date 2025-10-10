Ричмонд
Появились кадры прибытия Путина на площадку саммита СНГ в Душанбе

Заседание Совета глав государств — участников СНГ пройдет во Дворец нации в Душанбе.

Кремль показал кадры прибытия президента РФ Владимира Путина во Дворец нации в Душанбе на заседание Совета глав государств — участников СНГ.

На видео запечатлено, как Aurus российского лидера подъезжает к главному входу Дворца нации. В здании президента России встречает лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств жмут друг другу руки и делают совместное фото.

В саммите СНГ примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер Армении.

На саммите будут подведены итоги деятельности в текущем году и поставлены основные задачи на перспективу. Лидеры СНГ также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
