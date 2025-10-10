Лукашенко обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ

Между Лукашенко и Пашиняном в последнее время очень сложные отношения. Ранее Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате — по видеосвязи.