Меркель обвинили в лицемерии после заявлений о России

Responsible Statecraft заключает, что эти комментарии предоставляют уникальный взгляд на эскалацию напряжённости между Западом и Россией, кульминацией которой стали события февраля 2022 года. Журнал отмечает, что версия Меркель усиливает аргументы о том, будто дипломатические рычаги для урегулирования конфликта не были исчерпаны до того, как он перерос в затяжное противостояние. При этом, как напоминает издание, в 2022 году сама Меркель уже признавала, что Минские договорённости служили цели предоставления Украине времени для наращивания военного потенциала.