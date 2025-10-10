«Заявление Меркель подтверждает аргументы, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт», — говорится в статье.
Ранее бывший канцлер Германии заявила, что страны Прибалтики и Польша саботировали попытку решения украинского кризиса и поиска конструктивного диалога с Россией, чем косвенно спровоцировали начало СВО.
Politico писало, что в Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики в проведении СВО.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что бывший канцлер ФРГ сказала правду о начале спецоперации.