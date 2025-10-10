Рахмон на саммите СНГ в Таджикистане: мы принимаем друзей и партнеров, объединенных общими интересами

Эмомали Рахмон отметил, что в год своего председательства в СНГ Таджикистан в тесном взаимодействии с государствами — участниками и исполкомом СНГ продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание уделялось процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспортно-логистических взаимосвязанности и цифровой интеграции. В поле зрения постоянно находились вопросы укрепления безопасности. Активно продвигалось гуманитарное измерение.