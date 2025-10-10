Ричмонд
Рахмон на саммите СНГ в Таджикистане: мы принимаем друзей и партнеров, объединенных общими интересами

10 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. На саммите СНГ в Душанбе собрались друзья и партнеры, которых объединяют общие интересы и стремления в развитии сотрудничества. Об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая заседание Совета глав государств СНГ в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяют общие интересы и стремления в развитии сотрудничества», — сказал он в начале мероприятия, пожелав всем участникам продуктивных дискуссий и конструктивных решений.

Эмомали Рахмон отметил, что в год своего председательства в СНГ Таджикистан в тесном взаимодействии с государствами — участниками и исполкомом СНГ продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание уделялось процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспортно-логистических взаимосвязанности и цифровой интеграции. В поле зрения постоянно находились вопросы укрепления безопасности. Активно продвигалось гуманитарное измерение.

После вступительного словам Президента Таджикистана главы государств продолжили работу в узком составе без присутствия представителей СМИ.

В повестке саммита также заседание в расширенном составе и подписание пакета итоговых документов.

