Песков: Стамбульский процесс стоит на паузе из-за Киева

Стамбульский процесс приостановили из-за нежелания Киева обсуждать предложения России. Об этом в пятницу, 10 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
— С одной стороны, мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. Стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-либо образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами, — добавил политик.
9 октября американский лидер Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом пообещал усилить давление для того, чтобы добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, сообщил, что власти обсуждают возможность поставок Украине ракет «Томагавк», однако окончательное решение остается за президентом Трампом.
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема также раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина встретиться в Москве.