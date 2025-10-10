Ричмонд
Слюсарь жестко высказался о нелегальной торговле

Губернатор Юрий Слюсарь заявил о необходимости навести порядок в сфере торговли, которая, несмотря на динамичный рост, сталкивается с серьезными проблемами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Глава региона выделил три ключевые проблемы: опасность несанкционированной торговли продуктами без документов и санитарного контроля, нечестную конкуренцию из-за неуплаты налогов нелегальными продавцами и неудовлетворительный внешний вид торговых объектов. Слюсарь подчеркнул, что торговля «с земли» часто связана с нелегальными схемами поставок, а не с продажей продукции с личных огородов.

Для решения проблемы с 1 октября в области запрещена субаренда нестационарных торговых объектов и расширены льготы для местных производителей. Выявлено 384 очага несанкционированной торговли, против которых будут применяться скоординированные действия силовых и контролирующих структур. Одновременно упрощается процедура легализации бизнеса через электронные торги и унификацию правил.

«Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое. Мы не можем мириться с тем, что в наших городах продают с земли всё что угодно», — заявил Слюсарь.

