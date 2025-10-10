Слюсарь жестко высказался о нелегальной торговле

Глава региона выделил три ключевые проблемы: опасность несанкционированной торговли продуктами без документов и санитарного контроля, нечестную конкуренцию из-за неуплаты налогов нелегальными продавцами и неудовлетворительный внешний вид торговых объектов. Слюсарь подчеркнул, что торговля «с земли» часто связана с нелегальными схемами поставок, а не с продажей продукции с личных огородов.