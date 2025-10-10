Слюсарь жестко высказался о нелегальной торговле

Глава региона выделил три ключевые проблемы: опасность несанкционированной торговли продуктами без документов и санитарного контроля, нечестную конкуренцию из-за неуплаты налогов нелегальными продавцами и неудовлетворительный внешний вид торговых объектов. Слюсарь подчеркнул, что торговля «с земли» часто связана с нелегальными схемами поставок, а не с продажей продукции с личных огородов.
Для решения проблемы с 1 октября в области запрещена субаренда нестационарных торговых объектов и расширены льготы для местных производителей. Выявлено 384 очага несанкционированной торговли, против которых будут применяться скоординированные действия силовых и контролирующих структур. Одновременно упрощается процедура легализации бизнеса через электронные торги и унификацию правил.
«Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое. Мы не можем мириться с тем, что в наших городах продают с земли всё что угодно», — заявил Слюсарь.