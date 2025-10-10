Ричмонд
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США

Импульс Анкориджа, где вели переговоры лидеры РФ и США, не потерян, американский лидер Дональд Трамп продолжает сохранять политическую волю. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая наше стремление всё -таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив. Он живет и будем надеяться, что будет жить дальше», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Новость дополняется

