В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США

«Учитывая наше стремление всё -таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив. Он живет и будем надеяться, что будет жить дальше», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Новость дополняется
