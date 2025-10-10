Кого возмутили слова экс-губернатора Толоконского

Вероятно, споры о том, кто в Сибири «столичнее», будут всегда (это очень напоминает многолетние выяснения кузбассовцев, какой город всё-таки достоин быть облцентром — Кемерово или Новокузнецк), но относиться к городам всё же нужно с уважением. В каждом из них, как совершенно убеждён krsk.aif.ru, побывавший везде, есть свои плюсы и минусы — как у любого другого города.