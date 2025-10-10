Кого возмутили слова экс-губернатора Толоконского

Такое высказывание человека, управлявшего краем с 2014 по 2017 годы, мягко говоря, удивило массу людей. Корреспондент krsk.aif.ru собрал возмущенные отклики на эту реплику.
Что сказал Толоконский о Красноярске?
В беседе с Андреем Шалимовым и Сергеем Мясниковым политик и уроженец Новосибирска Виктор Толоконский поделился своим мнением о различиях между двумя городами. Это произошло в рамках подкаста с говорящим названием «Новосибирск главный». Прямо-таки интрига!
Её и не оказалось — экс-губернатор заявил, что Новосибирск отличается столичностью и является молодым, динамично развивающимся городом, в то время как Красноярск якобы остаётся сибирским городом с меньшим потенциалом: «Красноярск по сравнению с Новосибирском — деревня. А что там особо красивого?».
Толоконский также сказал, что в Новосибирске концентрация науки значительно выше, чем в Красноярске, и что потенциал развития Новосибирска превосходит потенциал других российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Кто возмутился высказыванием?
Комментарии политика вызвали праведное возмущение не только у обычных горожан, некогда находившихся под «опекой» чиновника, но и у многих госслужащих. Бывший губернатор Красноярского края, сенатор РФ и учёный-правовед Александр Усс, например, оказался крайне удивлён.
«Будучи губернатором нашего края, такого он себе не позволял, что говорит о многом… Подчеркивать достоинства одного города путём сравнения его с другим (особенно в такой уничижительной форме) не принято даже в рекламе. Как это может делать политик и интеллигентный человек?» — вопрошает госдеятель.
Он добавил, что ему посчастливилось родиться в настоящей деревне, и напомнил, что именно в Красноярске состоялась Всемирная универсиада, которая признана лучшей за всю историю спортивных игр такого уровня.
Депутаты красноярского городского совета Семён Сендерский и Иван Петров тоже раскритиковали нелицеприятную оценку Толоконского «сердца Сибири».
Так, Семён Сендерский ответил, что эти слова из уст чиновника не просто высокомерие, а неуважение к людям, которые строили и развивали город: «Когда человек, некогда занимавший высшие посты, позволяет себе унижать территорию, которой он обязан своей карьерой, — это говорит не о городе, где его когда-то приняли с уважением, а о нём самом».
Депутат Иван Петров и вовсе невысоко оценил само губернаторство Толоконского, вспомнив, как красноярцы собирали деньги чиновнику на обратный билет до Новосибирска и как были отменены прямые выборы мэра Красноярска. Депутат считает, что последствия этого «дальновидного» решения расхлёбывают до сих пор.
Так где всё-таки столица?
В 2022 году дизайнер Артемий Лебедев при общении с подписчиками заявил, что Красноярск, а не Новосибирск, — столица Сибири. Интересно, что Виктор Толоконский тогда хоть, конечно, и слегка оскорбился, но в целом согласился, что Красноярск развивается куда более динамично. Тогда же политик признался в своей любви к обоим городам. Что изменилось за три года?
Вероятно, споры о том, кто в Сибири «столичнее», будут всегда (это очень напоминает многолетние выяснения кузбассовцев, какой город всё-таки достоин быть облцентром — Кемерово или Новокузнецк), но относиться к городам всё же нужно с уважением. В каждом из них, как совершенно убеждён krsk.aif.ru, побывавший везде, есть свои плюсы и минусы — как у любого другого города.