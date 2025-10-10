Лукашенко на саммите СНГ назвал компоненты нацбезопасности каждого государства Содружества

«Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они — необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира», — подчеркнул белорусский лидер.