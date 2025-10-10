Лукашенко на саммите СНГ назвал компоненты нацбезопасности каждого государства Содружества

«Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью — это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ», — заявил Александр Лукашенко.
По словам Президента, обширная повестка заседания — прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.
«Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они — необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира», — подчеркнул белорусский лидер.
Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. «Поэтому наша сегодняшняя цель — не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия», — добавил глава государства.