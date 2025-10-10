Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко на саммите СНГ назвал компоненты нацбезопасности каждого государства Содружества

10 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Противодействие терроризму, укрепление надежности границ и борьба с транснациональной преступностью стали компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью — это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, обширная повестка заседания — прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.

«Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они — необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира», — подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. «Поэтому наша сегодняшняя цель — не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия», — добавил глава государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше