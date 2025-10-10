Лукашенко: активизация интеграционного взаимодействия стран Евразии становится устойчивой тенденцией

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. «Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции», — заявил Президент.
«Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС, — подчеркнул он. — Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей».
В этой связи, считает белорусский лидер, общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, Президент Беларуси всецело поддержал инициативу Президента Казахстана об учреждении формата «СНГ плюс».