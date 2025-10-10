Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: активизация интеграционного взаимодействия стран Евразии становится устойчивой тенденцией

10 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии приобретает характер устойчивой тенденции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. «Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции», — заявил Президент.

«Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС, — подчеркнул он. — Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей».

В этой связи, считает белорусский лидер, общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, Президент Беларуси всецело поддержал инициативу Президента Казахстана об учреждении формата «СНГ плюс».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше