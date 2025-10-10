Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для всего человечества авантюры

Александр Лукашенко отметил, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. «С их подачи мы сегодня примем очень важные решения и документы: программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года», — добавил он.