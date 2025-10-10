Ричмонд
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для всего человечества авантюры

10 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как региону, так и всему человечеству. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Абсолютный приоритет — это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. «С их подачи мы сегодня примем очень важные решения и документы: программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года», — добавил он.

«Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности», — резюмировал Президент.

