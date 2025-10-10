Влиятельные депутаты нагрянули в Екатеринбург из-за лекарств

«Мы ежегодно утверждаем программу, гарантирующую бесплатную медицинскую помощь жителям региона. Она определяет, какие медицинские услуги и лекарства предоставляются бесплатно», — рассказала Людмила Бабушкина о роли заксобрания в обеспечении свердловчан лекарствами.
По ее словам, в этом году на реализацию программы выделено 142 млрд рублей — на 13% больше, чем в предыдущем. Каждый житель области в среднем получит бесплатное лечение и медикаменты на 33 тыс. рублей.
С прошлого года депутаты разрешили ФАПам и участкам общей практики продавать лекарства в 514 селах и деревнях, где нет своих аптек. По словам Бабушкиной, это существенно облегчило жизнь пациентов.
При участии заксобрания была разработана система поддержки больных орфанными заболеваниями, которые получают лекарства и лечебное питание. Сейчас спикер планирует обсудить помощь больным старше 19 лет.
Перед заседанием депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым посетили завод «Медсинтез» в Новоуральске.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова поблагодарила Людмилу Бабушкину за принятие законов в поддержку здорового образа жизни.