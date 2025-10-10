Ричмонд
Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит в Душанбе: «Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда»

Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября, в пятницу, отреагировал на приезд Николы Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

— Ильхам Гейдарович, а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич (Пашинян. — Ред.) без нас никуда, — заметил президент Беларуси, обратившись к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, которые сидели рядом на одном диване в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал глав государств и правительств стран СНГ.

Ранее мы писали, что президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистане встретили на ковровой дорожке среди цветов.

Тем временем Белгидромет сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси.

Кстати, белоруска Арина Соболенко выиграла у Рыбакиной в Ухане и вышла в полуфинал.

