Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит в Душанбе: «Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября, в пятницу, отреагировал на приезд Николы Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
— Ильхам Гейдарович, а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич (Пашинян. — Ред.) без нас никуда, — заметил президент Беларуси, обратившись к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, которые сидели рядом на одном диване в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал глав государств и правительств стран СНГ.
