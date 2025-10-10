Лукашенко на саммите СНГ обозначил стратегические направления в деятельности Содружества

Компоненты нацбезопасности каждого из государств СНГ и Содружества в целом
«Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью — это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ», — заявил Александр Лукашенко. По словам Президента, обширная повестка заседания — прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.
«Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они — необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира», — подчеркнул белорусский лидер.
Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. «Поэтому наша сегодняшняя цель — не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия», — добавил глава государства.
Обеспечение безопасности и сохранение мира как абсолютный приоритет
«Хочу акцентировать внимание на нескольких ключевых стратегических направлениях в деятельности нашей организации. Первое: абсолютный приоритет — это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. «С их подачи мы сегодня примем очень важные решения и документы: программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года», — добавил он.
«Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности», — резюмировал Президент.
Необходимость наращивать запас прочности экономик государств Содружества
«Второе. В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию», — уверен Александр Лукашенко.
«Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без закрытых тем», — призвал белорусский лидер.
Глава государства отметил, что, несмотря на «бешеное санкционное давление Запада», попытки вбить клин между странами СНГ посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве и в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста — 2,2% за январь — июль.
Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, нужно наращивать запас прочности экономик. Он напомнил свой тезис о том, что главное — это экономика. «Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего. — Прим. БЕЛТА) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?» — предложил он.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ. «Но это надо начинать делать сейчас», — заявил белорусский лидер.
Кроме того, Президент приветствовал принятие на заседании декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Он также напомнил о том, что 29 сентября в Минске утвержден план мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.
Укрепление авторитета СНГ на международной арене
Третьим направлением в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене одним из стратегических направлений в деятельности Содружества. «Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии и рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции», — заявил Президент.
«Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС, — подчеркнул он. — Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей».
В этой связи, считает белорусский лидер, общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, Президент Беларуси всецело поддержал инициативу Президента Казахстана об учреждении формата «СНГ плюс».
Сохранение традиций межкультурной коммуникации и гуманитарное сотрудничество
Президент также высказался о необходимости сохранения традиций межкультурной коммуникации и гуманитарном сотрудничестве — четвертом стратегическом направлении. Он выразил мнение, что в нынешнем году удалось достойно провести мероприятия, посвященные 80-летию Победы над фашизмом, в том числе учредив почетное звание СНГ «Город трудовой славы. 1941−1945 годы». «В Беларуси теперь его с гордостью носят Барановичи и Орша», — добавил он.
Президент напомнил, что в 2026 году исполнится 40 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства обратил внимание, что этой теме посвящены заявление в рамках СНГ, а также выдвинутая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюция по теме Чернобыля.
В заключение глава государства заявил, что Беларусь высоко оценивает председательство Таджикистана в органах СНГ в 2025 году. Пользуясь случаем, Александр Лукашенко выразил признательность Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за гостеприимство, а Исполкому СНГ — за высокий уровень подготовки нынешних мероприятий.
Белорусский лидер поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с принятием Ашхабадом председательства в СНГ. Александр Лукашенко заверил Сердара Бердымухамедова, что Туркменистан может рассчитывать на содействие Беларуси.