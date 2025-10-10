Лукашенко на саммите СНГ обозначил стратегические направления в деятельности Содружества

Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, нужно наращивать запас прочности экономик. Он напомнил свой тезис о том, что главное — это экономика. «Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего. — Прим. БЕЛТА) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?» — предложил он.