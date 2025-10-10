Губернатор Самарской области провел совещание по развитию Приволжского района

В четверг, 9 октября, команда правительства Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетил с рабочей поездкой Приволжский район. Обсуждалось развитие сельского хозяйства, поддержка участников СВО и их семей. Также речь шла о сохранении культурного наследия и модернизации инфраструктуры муниципалитета.
«Мы уже давно одна команда, все вопросы и задачи обсуждаем вместе, принимаем решения. У нас выверенная программа развития региона, которая учитывает специфику каждого района. Приволжский — район сельскохозяйственный. Здесь есть крупные работодатели этой сферы и возможности усиливать некоторые направления», — сказал глава региона.
Состоялось совещание, посвященное оперативной обстановке. После этого губернатор посетил в селе Приволжье одно из ведущих в районе крестьянско-фермерское хозяйство. Оно специализируется на зерновых, пропашных культурах, картофеле и овощах.
Еще одной остановкой стала «Усадьба Самариных», благоустроенная по губернаторскому проекту «Содействие». По словам Вячеслава Федорищева, у объекта есть туристический потенциал, который нужно развивать. Он поручил продумать в открывающемся там музее содержание экспозиции, наполнение залов, предусмотреть сувенирную зону и кафе.
Кроме того, глава региона пообщался с многодетной семьей, где четверо участников СВО, встретился с представителями малого и среднего бизнеса района, провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.