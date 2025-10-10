Губернатор Самарской области провел совещание по развитию Приволжского района

«Мы уже давно одна команда, все вопросы и задачи обсуждаем вместе, принимаем решения. У нас выверенная программа развития региона, которая учитывает специфику каждого района. Приволжский — район сельскохозяйственный. Здесь есть крупные работодатели этой сферы и возможности усиливать некоторые направления», — сказал глава региона.