Лукашенко заявил про опаснейшие авантюры, угрожающие всему человечеству

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября, в пятницу, во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, заявил про опаснейшие авантюры, угрожающие всему человечеству. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности, сохранение мира на пространстве СНГ.
— Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на приезд премьер-министра Армении Николы Пашиняна на саммит в Душанбе: «Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда».
