Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил про опаснейшие авантюры, угрожающие всему человечеству

Лукашенко сказал про авантюры, которые угрожают всему человечеству.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября, в пятницу, во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, заявил про опаснейшие авантюры, угрожающие всему человечеству. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности, сохранение мира на пространстве СНГ.

— Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на приезд премьер-министра Армении Николы Пашиняна на саммит в Душанбе: «Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда».

Тем временем крупный белорусский банк объявил о снижении ставок по кредиту на жилье.

А еще мы собрали, как сэкономить на услугах ЖКХ в Беларуси в 2025 году: что изменилось в перерасчетах и их условиях, получении справок.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше