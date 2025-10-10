Ричмонд
В Самарской области представили результаты заседания губдумы

В Самарской области рассказали об итогах заседания областной думы.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошло внеочередное пленарное заседание губернской думы. Глава региона Вячеслав Федорищев рассказал о принятых законопроектах.

По итогам заседания за Самарой закрепили статус административного центра региона. Кроме того, губернатор будет ходатайствовать о присвоении Чапаевску звания «Город трудовой доблести». Также внесены изменения в структуру правительства и должностей. Главы муниципальных образований будут входить в состав правительства.

— Делаем структуру компактнее, при этом эффективнее. Это позволит повысить качество нашей работы и взаимодействия, — отметил Вячеслав Федорищев.