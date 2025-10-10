Ричмонд
Путин: практически все взаиморасчеты между странами СНГ выполняются в нацвалютах

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Взаиморасчеты между станами СНГ практически полностью выполняются в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%», — подчеркнул президент РФ.