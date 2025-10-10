Ричмонд
Лукашенко сказал, без чего не будет ни политического, ни военного сотрудничества

Лукашенко сказал про экономическую составляющую в СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в Душанбе 10 октября, сказал, без чего не будет ни политического, ни военного сотрудничества. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко выступил с предложением, которое касается выработки общей экономической стратегии на пространстве СНГ.

— Без экономической составляющей не будет никого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного, — заявил президент Беларуси.

Глава государства призвал не потерять все то, что было наработано поколениями людей. Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул:

— Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на приезд премьер-министра Армении Николы Пашиняна на саммит в Душанбе: «Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда».

Тем временем Лукашенко заявил про опаснейшие авантюры, угрожающие всему человечеству.

Кроме того, белоруска Арина Соболенко выиграла у Рыбакиной в Ухане и вышла в полуфинал.

