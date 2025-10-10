Лукашенко сказал, без чего не будет ни политического, ни военного сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в Душанбе 10 октября, сказал, без чего не будет ни политического, ни военного сотрудничества. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».