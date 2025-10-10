Депутаты рассмотрели предстоящие поправки в Устав Нижнего Новгорода

По словам Масловой, несмотря на обновления, структура и основные положения действующего Устава сохраняются. Однако в 2026 году документ предстоит скорректировать повторно — в связи с вступлением в силу с 1 января 2027 года положений Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года, регулирующего принципы организации местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти. Ольга Балакина обратила внимание коллег на то, что наступающий 2026 год станет периодом масштабной муниципальной реформы, требующей серьезной законотворческой работы.