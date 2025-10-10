Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе — МИД

Высоко ценим скоординированную деятельность Египта, Катара и Турции, сыгравших весомую роль в этом важном процессе, который создает предпосылки для скорейшего прекращения насилия, облегчения гуманитарного кризиса и возобновления политического диалога.
В министерстве подчеркнули, что Узбекистан неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.
Убеждены, что прекращение огня должно стать не временной мерой, а шагом к долгосрочному политическому урегулированию, гарантирующему безопасность, устойчивое сосуществование и восстановление доверия между сторонами.
В ведомстве добавили, что республика подтверждает готовность и впредь оказывать конструктивное содействие международным усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и гуманитарного облегчения в регионе Ближнего Востока.