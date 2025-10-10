Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе — МИД

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, достигнутое при непосредственной поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.

Источник: Sputnik

Высоко ценим скоординированную деятельность Египта, Катара и Турции, сыгравших весомую роль в этом важном процессе, который создает предпосылки для скорейшего прекращения насилия, облегчения гуманитарного кризиса и возобновления политического диалога.

говорится в сообщении

В министерстве подчеркнули, что Узбекистан неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.

Убеждены, что прекращение огня должно стать не временной мерой, а шагом к долгосрочному политическому урегулированию, гарантирующему безопасность, устойчивое сосуществование и восстановление доверия между сторонами.

гласит текст сообщения

В ведомстве добавили, что республика подтверждает готовность и впредь оказывать конструктивное содействие международным усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и гуманитарного облегчения в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше