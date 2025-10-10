Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре

«Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу», — сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где проходит заседание Совета глав государств содружества. В саммите СНГ также участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.