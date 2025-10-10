Войска Израиля начали покидать сектор Газа

Согласно сообщению телеканала «Аль-Арабийя», в ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли мощный удар по населенному пункту Хан-Юнис на юге Газы. Кроме того, имели место артиллерийские обстрелы в центральной части анклава. В результате не менее четырех человек погибли, еще 40 числятся пропали без вести.