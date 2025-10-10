Войска Израиля начали покидать сектор Газа

Как сообщает информагентство, некоторые воинские контингенты были полностью выведены с территории Газы, тогда как другие «остаются на позициях вдоль новых рубежей». В некоторых районах выход войск прикрывался артиллерией и авиацией.
По условиям сделки, ЦАХАЛ должен вывести войска в течение 24 часов после ее утверждения израильским правительством, то есть до конца 10 октября.
По данным Times of Israel, по завершении операции под контролем армии обороны Израиля останется немногим более 50% территории сектора Газа, в основном — за пределами городской зоны.
Согласно сообщению телеканала «Аль-Арабийя», в ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли мощный удар по населенному пункту Хан-Юнис на юге Газы. Кроме того, имели место артиллерийские обстрелы в центральной части анклава. В результате не менее четырех человек погибли, еще 40 числятся пропали без вести.
В ночь на 10 октября кабинет министров Израиля утвердил соглашение об освобождении граждан, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Согласно официальному заявлению, договоренность гарантирует возвращение всех израильских заложников — как живых, так и погибших. Кроме того, ЦАХАЛ должен отвести свои силы на новые рубежи внутри Газы, предоставив ХАМАС 72 часа на освобождение заложников.
В обмен на освобождение оставшихся 48 заложников, похищенных ХАМАС в октябре 2023 года, Израиль, как ожидается, отпустит около 2 тысяч палестинских заключенных.
Первый этап мирной инициативы Трампа по Газе включает обмен пленных на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных с территории анклава. Как заявил Трамп в ночь на 9 октября, Израиль и ХАМАС приняли первый этап его плана по палестино-израильскому урегулированию.