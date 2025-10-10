Ричмонд
Путин отметил развитие интеллектуального потенциала стран СНГ

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Интеллектуальный потенциал стран Содружества независимых государств (СНГ) активно развивается, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Нужно не просто быть независимыми, а определенные позиции возглавлять. И это возможно, имея в виду наш интеллектуальный потенциал, который достался нам еще из Советского Союза и, слава Богу, активно развивается и в рамках сегодняшнего дня», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Заседание проходит в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В саммите также принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

