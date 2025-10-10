В Молдавии компартия намерена создать фракцию вне Патриотического блока

Четыре оппозиционные партии — соцпартия, компартия, партия «Будущее Молдовы» и партия «Сердце Молдовы» в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
«Партия коммунистов выступает за то, чтобы сотрудничество партий блока продолжалось, но это будет не в блоке. Будет разработана специальная концепция сотрудничества этих четырех партий, но не в составе блока. Мы будем формировать фракцию Партию коммунистов, она будет заниматься парламентскими делами и не только, потому что с избирателями надо работать и после выборов», — заявил Воронин.
Он заявил, что концепция сотрудничества оппозиционных сил затронет не только четыре партии, которые объединились перед выборами в блок, но и другие политсилы, не сумевшие попасть в парламент. «У нас идет подготовка к пленуму ЦК компартии, где мы подведем итоги избирательной кампании. Также мы определим стратегию работы в парламенте и нашу стратегию работы со всеми левыми партиями», — пояснил Воронин.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.