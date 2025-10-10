Ричмонд
Fox News: в Белом доме прокомментировали новость об отправке военных США на Ближний Восток

В четверг Белый дом опроверг сообщения о том, что на Ближний Восток направляются новые американские войска для того, чтобы контролировать режим прекращения огня в секторе Газа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это неправда и вырвано из контекста. Для ясности: до 200 американских военнослужащих, которые уже находятся в CENTCOM, будут наблюдать за выполнением мирного соглашения в Израиле и сотрудничать с другими международными силами на местах.

Кэролайн Левитт
пресс-секретарь Белого дома

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что официальные лица администрации Дональда Трампа на условиях анонимности рассказали, что Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) намерено создать в Израиле «военно-гражданский координационный центр», который будет содействовать доставке гуманитарной и материально-технической помощи, а также обеспечивать безопасность территории.

По данным AP, в координационном центре будут работать около 200 военнослужащих США, обладающих опытом в сфере транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерного обеспечения. При этом источник отметил, что американские войска не будут направлены в Газу, передает Fox.

Другой чиновник сообщил AP, что войска прибудут из CENTCOM, а также других регионов мира. Он утверждает, что американские военнослужащие уже начали прибывать в регион, чтобы начать планирование и создание центра.

Новость об отправке американских солдат на Ближний Восток появилась на следующий день после того, как Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали «первый этап» его мирного плана, который включает прекращение огня и освобождение заложников и заключенных, напоминает Fox.

