Губернатор Самарской области отчитал министра Павла Финка

В эти минуты под председательством губернатора Самарской области проходит заседание регионального правительства.

Источник: Правительство Самарской области

Во время рассмотрения вопроса «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2025 года и прогнозе на 2026−2028 годы» губернатор Вячеслав Федорищев сделал замечание Павлу Финк, заместителю председателя правительства — министру экономического развития и инвестиций Самарской области.

Поводом стало то, что представленный доклад по прогнозу социально-экономического развития региона на 2026 год не был согласован с другими заместителями губернатора.

«А зачем вы докладываете несогласованный документ? Нам через неделю снова собираться придется?» — отметил глава региона.

Кроме того, Павел Финк не смог ответить на ряд уточняющих вопросов, заданных губернатором.

Заседание правительства продолжается.