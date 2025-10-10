Губернатор Самарской области отчитал министра Павла Финка

Во время рассмотрения вопроса «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2025 года и прогнозе на 2026−2028 годы» губернатор Вячеслав Федорищев сделал замечание Павлу Финк, заместителю председателя правительства — министру экономического развития и инвестиций Самарской области.
Поводом стало то, что представленный доклад по прогнозу социально-экономического развития региона на 2026 год не был согласован с другими заместителями губернатора.
«А зачем вы докладываете несогласованный документ? Нам через неделю снова собираться придется?» — отметил глава региона.
Кроме того, Павел Финк не смог ответить на ряд уточняющих вопросов, заданных губернатором.
Заседание правительства продолжается.