Губернатор Самарской области отчитал министра Павла Финка

Во время рассмотрения вопроса «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2025 года и прогнозе на 2026−2028 годы» губернатор Вячеслав Федорищев сделал замечание Павлу Финк, заместителю председателя правительства — министру экономического развития и инвестиций Самарской области.