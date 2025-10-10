Токаев предложил лидерам стран СНГ провести «мозговую атаку» в Астане

Ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", — заявил Токаев.