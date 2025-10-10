Токаев: Казахстан против попыток фальсификации истории Второй мировой войны

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев вспомнил, как прошло празднование 80-летия Великой Победы в разных странах.
«В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг — бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне», — сказал президент.
По словам главы государства, спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир «вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации».
"Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом. С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций.
В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов. Это можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также выразил благодарность таджикской стороне и лично президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.
«Успешное председательство Таджикистана внесло весомый вклад в укрепление потенциала Организации. Этот саммит придаст сильный импульс дальнейшей работе СНГ, которая нами в Казахстане рассматривается как авторитетная международная организация», — отметил он.