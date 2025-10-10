Токаев: Казахстан против попыток фальсификации истории Второй мировой войны

«В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг — бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне», — сказал президент.