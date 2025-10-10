Глава Башкирии встретился с гостями из Индии, Узбекистана и Афганистана.

10 октября в уфимском Дворце борьбы руководитель региона Радий Хабиров встретился с представителями иностранных делегаций Индии, Узбекистана и Афганистана, которые принимают участие в работе Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Башкортостана.
Радий Хабиров приветствовал почётных гостей мероприятия и пожелал им эффективной работы.
— Для нас большая честь принимать вас в нашей республике. С каждой из стран у нас сложились хорошие отношения. Мы готовы поделиться своим опытом проведения крупных спортивных состязаний, — подчеркнул Глава Башкортостана. — В такое сложное время спорт позволяет нашим странам дружить и продолжать общаться. Мы и дальше будем проводить совместные мероприятия.
Глава Олимпийского комитета Афганистана Васик Ахмадулла поздравил жителей Башкортостана с наступающим Днём Республики и отметил динамичное развитие региона.
— Я не первый раз в Уфе и вижу, как преобразился город. Здесь живёт много афганцев, они работают, создают семьи, — сказал Васик Ахмадулла. — Действительно, спорт объединяет наши страны. Рад, что мы собрались сегодня здесь. Россия — спортивная страна, вы для нас пример. У вас большой опыт, сильные тренеры. Мы с удовольствием посетили в эти дни ваши крупные спортобъекты и готовы перенимать опыт.
Также слова благодарности руководству Башкортостана за активное сотрудничество в сфере спорта выразили вице-президент Индийской Народной Партии (BJP) в штате Пенджаб Раджеш Багха и вице-президент Международной федерации борьбы на поясах Узбекистана Равшан Дастиров.
— Наше взаимодействие происходит не на словах, а на деле. Мы провели уже много совместных международных состязаний и хотим продолжить эту традицию. Всегда ощущаем сильную поддержку от братского народа Башкортостана, — подчеркнул Равшан Дастиров. — Мы уважаем ваших борцов, они очень сильные. Приглашаем их на турнир, который планируем организовать в Намангане в мае 2026 года. Также ждём на состязания спортсменов из Индии и Афганистана. Всего ожидается участие представителей 80 стран.