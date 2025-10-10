Глава Башкирии встретился с гостями из Индии, Узбекистана и Афганистана.

— Я не первый раз в Уфе и вижу, как преобразился город. Здесь живёт много афганцев, они работают, создают семьи, — сказал Васик Ахмадулла. — Действительно, спорт объединяет наши страны. Рад, что мы собрались сегодня здесь. Россия — спортивная страна, вы для нас пример. У вас большой опыт, сильные тренеры. Мы с удовольствием посетили в эти дни ваши крупные спортобъекты и готовы перенимать опыт.