Лукашенко оценил возможность восстановления Советского Союза: «Это невозможно сегодня»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в Душанбе 10 октября, в пятницу, сказал, что сегодня невозможно восстановить Советский Союз. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что никого не агитирует, чтобы восстановить Советский Союз. По его словам, это сегодня невозможно. Вместе с тем президент Беларуси подчеркнул, что экономическое пространство СНГ необходимо сохранить.
