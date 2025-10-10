Reuters: Трамп не получил Нобелевскую премию из-за попыток разрушить миропорядок

Нобелевская премия мира вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По завещанию Альфреда Нобеля лауреаты премии мира определяются не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа.