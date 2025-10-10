Reuters: Трамп не получил Нобелевскую премию из-за попыток разрушить миропорядок

«Перед объявлением премии эксперты по присуждению премии говорили, что Трамп не получит ее, поскольку он разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет», — говорится в сообщении агентства.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).
Нобелевская премия мира вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По завещанию Альфреда Нобеля лауреаты премии мира определяются не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа.
В 2024 году Нобелевскую премию мира присудили японской организации «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), объединяющей выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».