Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге

Президент России Владимир Путин предложил главам государств Содружества Независимых Государств (СНГ) собраться в Петербурге в конце года для проведения традиционной неформальной встречи накануне Нового года. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Инициатива была озвучена главой государства в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Путин заявил, что был бы рад видеть лидеров в России, и напомнил о традиции проводить такую неформальную встречу в Петербурге в преддверии Нового года.

Ранее уже сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует пригласить лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальный саммит в Петербурге. Напомним, дата этого традиционного саммита еще не назначена. В прошлом году встреча прошла 24 декабря, а 25 декабря — приуроченный к ней саммит ЕАЭС.

Встреча лидеров СНГ проходит каждый год в конце декабря. Владимир Путин участвует в них с первого года своего президентства в 2000 году. Поскольку саммит неформальный, на нем обычно нет согласованной и утвержденной повестки, и лидеры стран содружества обмениваются мнениями по наиболее интересующим их проблемам. Подписания каких-либо документов не планируется.