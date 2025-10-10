Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге

Инициатива была озвучена главой государства в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Путин заявил, что был бы рад видеть лидеров в России, и напомнил о традиции проводить такую неформальную встречу в Петербурге в преддверии Нового года.
Ранее уже сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует пригласить лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальный саммит в Петербурге. Напомним, дата этого традиционного саммита еще не назначена. В прошлом году встреча прошла 24 декабря, а 25 декабря — приуроченный к ней саммит ЕАЭС.
Встреча лидеров СНГ проходит каждый год в конце декабря. Владимир Путин участвует в них с первого года своего президентства в 2000 году. Поскольку саммит неформальный, на нем обычно нет согласованной и утвержденной повестки, и лидеры стран содружества обмениваются мнениями по наиболее интересующим их проблемам. Подписания каких-либо документов не планируется.