Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге

Встреча лидеров СНГ проходит каждый год в конце декабря. Владимир Путин участвует в них с первого года своего президентства в 2000 году. Поскольку саммит неформальный, на нем обычно нет согласованной и утвержденной повестки, и лидеры стран содружества обмениваются мнениями по наиболее интересующим их проблемам. Подписания каких-либо документов не планируется.