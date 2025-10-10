В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине

«Некоторые государства охотно сегодня еще сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. Естественно, всё то, что затрагивает экономику, это им интересно. Там, где сегодня они уже встали на рельсы, либо собираются становиться на рельсы мнимого… вступления в Европейский союз — такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придет, — вот там они, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ», — сказал Рыженков телеканалу «Первый информационный», отвечая на вопрос об участии Украины и Молдавии в СНГ.