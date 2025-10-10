В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине

В последние годы Киев и Кишинев, взявшие курс на евроинтеграцию с ЕС и другими западными структурами, дезавуировали множество договоров, заключенных ими в формате СНГ начиная с 1990-х годов.
«Некоторые государства охотно сегодня еще сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. Естественно, всё то, что затрагивает экономику, это им интересно. Там, где сегодня они уже встали на рельсы, либо собираются становиться на рельсы мнимого… вступления в Европейский союз — такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придет, — вот там они, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ», — сказал Рыженков телеканалу «Первый информационный», отвечая на вопрос об участии Украины и Молдавии в СНГ.
Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.
Министр уточнил, что они сохраняют для себя «целый ряд соглашений (в рамках СНГ — ред.), которые касаются прежде всего экономического сотрудничества». «Или же в рамках ОДКБ. Мы знаем, у нас есть тоже один партнер, который в ОДКБ в последнее время не принимает деятельного участия (речь идет об Армении — ред.)», — сказал Рыженков. «Потому что там им ставят такие условия. Ну, а там, где им это выгодно, они, конечно же, остаются», — подчеркнул министр.