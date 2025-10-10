В СНГ предложили создать единый центр по прогнозам ЧС

Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.
Он также выразил обеспокоенность стремительным обмелением Каспийского моря, назвав это уже не региональной, а глобальной проблемой.
Предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации.
Новые приоритеты Казахстана
В ходе выступления президент также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами конкурентоспособности стран. Казахстан, по его словам, ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.
Президент также напомнил о запуске в Казахстане университета, специализирующегося на искусственном интеллекте, и государственной программе, охватывающей более 400 тыс. студентов.
Казахстан готов к сотрудничеству со странами СНГ для подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой глобальной конкуренции.
Президент также сообщил о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также о подготовке концептуального документа «Цифровой Казахстан», который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию.