В СНГ предложили создать единый центр по прогнозам ЧС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ объединить усилия и создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. По словам главы государства, экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы становятся серьезными рисками для устойчивого развития.

Источник: aqorda_resmi

Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

заявил президент на заседании Совета глав государств СНГ

Он также выразил обеспокоенность стремительным обмелением Каспийского моря, назвав это уже не региональной, а глобальной проблемой.

Предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации.

подчеркнул Токаев

Новые приоритеты Казахстана

В ходе выступления президент также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами конкурентоспособности стран. Казахстан, по его словам, ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Президент также напомнил о запуске в Казахстане университета, специализирующегося на искусственном интеллекте, и государственной программе, охватывающей более 400 тыс. студентов.

Казахстан готов к сотрудничеству со странами СНГ для подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой глобальной конкуренции.

отметил Токаев

Президент также сообщил о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также о подготовке концептуального документа «Цифровой Казахстан», который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию.