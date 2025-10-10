Ричмонд
TOI: Нетаньяху пригрозили роспуском правительства, если ХАМАС не будет ликвидирован

В израильском правительстве растет недовольство сделкой, заключенной между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара, Турции и Египта. Члены кабинета министров угрожают премьер-министру страны «роспуском» правительства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет израильская газета The Times of Israel, ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в четверг заявил, что его партия «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») будет голосовать против соглашения о прекращении огня в Газе. Бен-Гвир предупредил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что, если ХАМАС не будет ликвидирован, его партия «свергнет» правительство.

Если правление ХАМАС (в Газе) не будет свергнуто или если нам просто скажут, что ХАМАС демонтирован, но он продолжит существовать под другим прикрытием, «Оцма Йехудит» свергнет правительство.

Итамар Бен-Гвир
министр национальной безопасности Израиля

В частности, Бен-Гвир возмущен договоренностью об освобождении 250 палестинских заключенных, которые были приговорены в Израиле к пожизненному заключению: «Мы не должны ни при каких обстоятельствах игнорировать вопрос о цене (сделки). Речь идет об освобождение тысяч террористов, включая 250 убийц, которые, как ожидается, будут выпущены из тюрем».

Против сделки, заключенной Израилем и ХАМАС, также выступает партия министра финансов Бецалеля Смотрича. Оба министра уведомили Нетаньяху, что не останутся в правительстве, которое «позволяет ХАМАС продолжать править Газой». Если Бен-Гвир и Смотрич покинут нынешнее 60-местное правительство, которому не хватает парламентского большинства, у него останется всего 47 мест в 120-местном кнессете, что может привести к внеочередным выборам, предупреждает издание.

