Президент Ирана хочет перенести столицу из Тегерана

Обосновывая свою инициативу, Пезешкиян озвучил недостатки Тегерана. В их число вошли загрязненный воздух, нехватка воды, проблемные грунты и транспортный коллапс. Побережье Персидского залива рассматривается президентом Ирана как идеальная площадка для новой столицы, так как это откроет прямой доступ к морским путям и даст мощный импульс для развития торговли и экономики страны.