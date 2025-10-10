Президент Ирана хочет перенести столицу из Тегерана

«Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой», — цитирует «Интерфакс» заявление главы государства.
Обосновывая свою инициативу, Пезешкиян озвучил недостатки Тегерана. В их число вошли загрязненный воздух, нехватка воды, проблемные грунты и транспортный коллапс. Побережье Персидского залива рассматривается президентом Ирана как идеальная площадка для новой столицы, так как это откроет прямой доступ к морским путям и даст мощный импульс для развития торговли и экономики страны.
Оппоненты заявили, что предложение главы государства нежизнеспособно. При этом отмечается, что Пезешкиан уже провел консультации по переносу столицы с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.
По словам официального представителя правительства Фатеме Мохеджерани, в числе возможных локаций для новой столицы фигурирует регион Макран на побережье Оманского залива. Однако реализация этого варианта может столкнуться с трудностями из-за религиозного фактора: значительную часть населения провинции Систан-Белуджистан составляют мусульмане сунниты, в то время как в Иране превалирует шиитское направление ислама.
На протяжении более двух столетий, с 1786 года, Тегеран является столицей Ирана. По разным подсчетам, сегодня в мегаполисе проживает от 12 до 18 миллионов человек.