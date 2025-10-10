Ричмонд
Прекращение огня в Газе вступило в силу

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

«Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12.00. С 12.00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу», — говорится в сообщении.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
