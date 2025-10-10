Прекращение огня в Газе вступило в силу

«Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12.00. С 12.00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу», — говорится в сообщении.