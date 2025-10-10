Ричмонд
Лидеры стран СНГ учредили формат «СНГ плюс»

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Руководители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на саммите в Душанбе утвердили создание формата «СНГ плюс», свидетельствует опубликованный Кремлем перечень документов, подписанных по итогам встречи на высшем уровне.

Помимо деклараций и концепций по вопросам безопасности — противодействия терроризму и военного сотрудничества, — лидеры государств также приняли «решение “Об учреждении формата “Содружество Независимых Государств плюс”.