Помимо деклараций и концепций по вопросам безопасности — противодействия терроризму и военного сотрудничества, — лидеры государств также приняли «решение “Об учреждении формата “Содружество Независимых Государств плюс”.
Лидеры стран СНГ учредили формат «СНГ плюс»
ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Руководители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на саммите в Душанбе утвердили создание формата «СНГ плюс», свидетельствует опубликованный Кремлем перечень документов, подписанных по итогам встречи на высшем уровне.