Губернатор решил снять запрет на концессии ради магистрали Центральной

Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» основана на базе управления строительства «Бамтоннельстрой», созданного в советские годы для возведения всех тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Как указано на сайте ГК, за полувековую историю она построила свыше 3000 инфраструктурных объектов по всей территории России, в том числе мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор, метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах, трансграничные мосты между Россией и Китаем. Основным бенефициаром консорциума называют Руслана Байсарова, который начинал свой бизнес в 1990-е годы с переработки нефти. Он был женат на певице и актрисе Кристине Орбакайте.