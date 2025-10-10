Ричмонд
Губернатор решил снять запрет на концессии ради магистрали Центральной

Необходимо как можно быстрее приступить к строительству магистрали Центральной в Самаре. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании регионального правительства в пятницу, 10 октября.

Источник: Правительство Самарской области

«Виталий Алексеевич (Шабалатов, заместитель председателя правительства), я вас прошу, про магистраль Центральную не забудьте… Необходимо как можно быстрее выходить на этот объект. Здесь допустима форма конституционного соглашения», — сказал губернатор.

Глава региона попросил подготовить распоряжение об отмене запрета на заключение концессионных соглашений, которое он ввел в конце 2024 года.

О том, что к строительству магистрали Центральной в границах Самары планируют привлечь частника объявили в мае 2025 года. Предложение поступило от компании «Инфраструктура России. Обход Курска», входящей в консорциум «Бамтоннельстрой-Мост».

Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» основана на базе управления строительства «Бамтоннельстрой», созданного в советские годы для возведения всех тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Как указано на сайте ГК, за полувековую историю она построила свыше 3000 инфраструктурных объектов по всей территории России, в том числе мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор, метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах, трансграничные мосты между Россией и Китаем. Основным бенефициаром консорциума называют Руслана Байсарова, который начинал свой бизнес в 1990-е годы с переработки нефти. Он был женат на певице и актрисе Кристине Орбакайте.

Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что предложения примут только при условии полного строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими дорогами. Отбить вложенные деньги инвестор сможет за счет сбора платы за проезд.