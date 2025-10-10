Токаев предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ

В то же время «Восток — Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана «Достык — Мойынты», давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора.