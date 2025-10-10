Ричмонд
Токаев предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев заявил, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество государств СНГ возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров.

Источник: Министерство транспорта Казахстана

Выступая в Душанбе президент Казахстана отметил, что коридор «Север — Юг» открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии.

В то же время «Восток — Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана «Достык — Мойынты», давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора.

сказал Токаев

Однако, для полного раскрытия транспортного потенциала всех государств стоит задача создания современной инфраструктуры.

Предлагаю рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций.

заявил президент

Уже близится к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ. Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта, сказал Токаев.