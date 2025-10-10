Полковник Ходаренок: положение ВСУ на фронтах СВО критическое, но не разгромное

Летне-осенняя кампания в зоне СВО близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Как будет выглядеть вооруженная борьба в предстоящей кампании — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Обстановка для российской армии на всех фронтах СВО на данном этапе складывается в целом благоприятно. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника.
Тем не менее действия ВС РФ в медийном поле чаще всего характеризуются следующими оборотами и выражениями: «войска улучшили положение по переднему краю», «нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населенных пунктов» (причем непонятно, что стало с этими бригадами — то ли они разгромлены, то ли потеряли боеспособность, то ли отведены в тыл для доукомплектования), «взяли под огневой контроль дорогу Ивановка-Петровка», «продолжили продвигаться в глубину обороны армии Украины», «ВСУ потеряли два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы».
На этом фоне сообщений о каких-либо успехах оперативного уровня по-прежнему нет. Боевые действия как велись возле Красноармейска/Покровска, Купянска, Волчанска или Константиновки, так и ведутся в этих районах и в настоящее время. И даже если в ближайшее время будет окончательно взят тот же Купянск, для ВСУ подобный вариант развития обстановки не закончится крупномасштабной катастрофой. Купянск (в произношении этого райцентра даже не все могут правильно поставить ударение) — далеко не Сталинград и не Курск, и тем более не Берлин.
То есть пока основной вывод из анализа обстановки все тот же — ~противник в ходе СВО так и не потерпел на данном этапе каких-либо разгромных поражений~ (скажем так, сокрушительного характера), которые радикальным образом повлияли бы на настроения военно-политического руководства в Киеве, сделали бы для Украины продолжение дальнейшей вооруженной борьбы делом абсолютно бесперспективным и вынудили бы украинское государство к мирным переговорам. А без подобных поражений войны не выигрываются. Они выигрываются только нокаутом. По очкам в вооруженном конфликте победить никак нельзя. Да и никто не побеждал ранее.
Неуступчивость и спесь украинского руководства на всех предыдущих переговорах именно этим и объясняется — в Киеве рассчитывают если и не выиграть в этом вооруженном противостоянии, то хотя бы в значительной степени завершить конфликт на своих условиях. И эти настроения основываются только на одном — положение ВСУ на фронтах временами, безусловно, критическое, но никакого Ватерлоо для Украины еще так и не случилось.
Несмотря на определенные трудности с мобилизационными мероприятиями, морально-психологическая атмосфера, царящая в самых широких слоях украинского общества, позволяет рассчитывать руководству в Киеве на продолжение вооруженной борьбы.
ВСУ в зимней кампании 2026 года.
Отдельные представители отечественного экспертного сообщества любят рассуждать о предстоящем коллапсе обороны ВСУ, обвале украинского фронта либо его каскадном обрушении. В подобное, разумеется, хотелось бы верить, но оставаясь на реалистичных позициях, следует отметить, что наступательные действия двух-трех российских бойцов на мотоциклах в боях за очередную Великую Камышеваху (а именно так развиваются бои на большинстве направлений в зоне СВО) вряд ли приведут российскую армию к быстрому выходу к Днепру, либо стремительному продвижению к Николаеву и Одессе. Такими темпами до Киева можно продвигаться долгими годами.
Скорее всего, Вооруженные силы Украины в предстоящей зимней кампании 2026 года хотя и будут постоянно отступать, теряя одну деревню за другой, но сохранят боеспособность и в целом удержат фронт.
То есть при существующих формах и способах применения ВС РФ какого-либо катастрофического варианта развития обстановки для ВСУ в зоне СВО на данном этапе не прослеживается, и кардинального перелома в ходе ведения вооруженной борьбы пока ожидать не приходится.
О том, что может радикально изменить обстановку в зоне СВО, «Газета.Ru» ранее писала, но осуществление подобных организационно-штатных и военно-технических мероприятий может занять сравнительно продолжительное время. А на войне, как известно, одна минута решает исход баталии, один час — судьбу кампании, один день — судьбу империи (Александр Суворов).
Что может изменить обстановку?
Самым существенным образом на изменение обстановки в ходе СВО может повлиять радикальное усиление интенсивности ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам на территории Украины, которые должны принять характер воздушных операций (более того, воздушного наступления). И это должно сочетаться с наступательными действиями группировок российской армии на всех направлениях.
К примеру, полное уничтожение объектов энергетики Украины может самым существенным образом приблизить конец СВО.
Но подобные удары должны осуществляться методично, целеустремленно, без перерывов, иметь характер операции. К примеру, определили объекты поражения. Зарядили необходимое количество средств поражения. Установили сроки. И без колебаний и перерывов довели дело до конца. Только так можно рассчитывать на успех.
К подобным операциям можно отнести и удары по коммуникациям (железнодорожным направлениям, узловым станциям, тяговым подстанциям, локомотивам и подвижному составу), пунктам высших звеньев государственного и военного управления, гидротехническим сооружениям и мостовым переходам (напомним, на данном этапе все мосты через Днепр функционируют бесперебойно).
Подобные массированные удары в сочетании с непрекращающимися наступательными боевыми действиями на всех направлениях СВО могут привести к самым существенным изменениям в ходе СВО. Каким-то другим способом добиться успеха в вооруженном противостоянии вряд ли возможно.
