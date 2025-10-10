Полковник Ходаренок: положение ВСУ на фронтах СВО критическое, но не разгромное

На этом фоне сообщений о каких-либо успехах оперативного уровня по-прежнему нет. Боевые действия как велись возле Красноармейска/Покровска, Купянска, Волчанска или Константиновки, так и ведутся в этих районах и в настоящее время. И даже если в ближайшее время будет окончательно взят тот же Купянск, для ВСУ подобный вариант развития обстановки не закончится крупномасштабной катастрофой. Купянск (в произношении этого райцентра даже не все могут правильно поставить ударение) — далеко не Сталинград и не Курск, и тем более не Берлин.