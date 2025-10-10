NZZ: Макрон исчерпал себя как политик

Как подчеркивает NZZ, госдолг Франции достиг чудовищной цифры в 3,3 трлн евро. Парламентаризм находится в кризисе: три блока — левые, центристы-консерваторы и «Национальное объединение» — нейтрализуют друг друга. Новые законы практически не принимаются, а государство остается недееспособным. За год Макрон сменил трех премьер-министров, последний из которых объявил об отставке через 27 дней после назначания. Нынешний президент пришел к власти, пообещав не допустить усиления правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», но при Макроне правый популизм только усилился, а о восстановлении экономики не может быть и речи, отмечает издание.