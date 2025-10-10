NZZ: Макрон исчерпал себя как политик

Как утверждает издание, самыми опасными политиками являются те, чей мандат истек, но кто продолжает цепляться за власть. В 2024 году он представил себя в роли «стронгмена»: на нашумевшей черно-белой фотографии президент бьет по боксерской груше, напрягая впечатляющие бицепсы. Но чрезмерная демонстрация силы часто является признаком того, что сила уже улетучилась. Макрон, демонстрируя мускулы, на самом деле уже на грани поражения, считает газета.
Французы больше не ценят его «политический театр»: только 17% французов, по данным NZZ, по-прежнему доверяют Макрону, тогда как 73% хотят, чтобы он ушел в отставку.
Так, бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп настаивает на мирной и достойной отставке Макрона, а другой экс-премьер и генеральный секретарь президентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь заявил СМИ, что Макрон «больше не похож на президента».
Как подчеркивает NZZ, госдолг Франции достиг чудовищной цифры в 3,3 трлн евро. Парламентаризм находится в кризисе: три блока — левые, центристы-консерваторы и «Национальное объединение» — нейтрализуют друг друга. Новые законы практически не принимаются, а государство остается недееспособным. За год Макрон сменил трех премьер-министров, последний из которых объявил об отставке через 27 дней после назначания. Нынешний президент пришел к власти, пообещав не допустить усиления правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», но при Макроне правый популизм только усилился, а о восстановлении экономики не может быть и речи, отмечает издание.
По мнению швейцарской газеты, вера французского лидера в то, что он все еще может решить проблемы своей страны, говорит о его высокомерии. Цепляясь за власть, Макрон только способствует «поляризации» Франции. NZZ считает, что Макрон исчерпал себя, а доверие к нему утрачено. Если ценой противостояния «Национальному собранию» (нижняя палата французского парламента) является неспособность государства действовать, то президенту пора уходить, резюмирует газета.