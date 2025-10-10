Начальник УФСИН по Башкирии избавился от приставки врио

Полковника внутренней службы Сергея Кудрявцева утвердили в должности начальника УФСИН РФ по Башкирии. Данная информация появилась на сайте ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как информировал «Башинформ», Сергей Кудрявцев родился 28 декабря 1976 года в Яранске Кировской области. В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ по специальности «юриспруденция».
С июля 1998 года по март 2017 года проходил службу в УФСИН России по Кировской области. С марта 2017 года по июнь 2021 года служил в ГОУ ФСИН России. С июня 2021 года по июнь 2025 года занимал должность начальника УФСИН России по Республике Бурятия.
С 4 июня 2025 года назначен временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Республике Башкортостан.
С 6 октября 2025 года избавился от приставки врио.
Награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней, «За усердие в службе» второй степени, серебряной медалью «За вклад в развитие УИС» и медалью «Ветеран уголовно-исполнительной системы России».