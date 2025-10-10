Начальник УФСИН по Башкирии избавился от приставки врио

С июля 1998 года по март 2017 года проходил службу в УФСИН России по Кировской области. С марта 2017 года по июнь 2021 года служил в ГОУ ФСИН России. С июня 2021 года по июнь 2025 года занимал должность начальника УФСИН России по Республике Бурятия.