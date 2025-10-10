Ричмонд
Губернатор Самарской области избавился от советников

У губернатора Самарской области больше не будет советников. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в пятницу, 10 октября.

Источник: Пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев сказал, что у него достаточно много советников, и он бы «работать не успел, если бы все советы слушал». Поэтому принято решение уйти от этого понятия. Теперь у главы региона будут помощники.

В частности, этот статус получил Максим Девятов, который был общественным советником губернатора по СВО. Но вскоре он перейдет на другую работу — в Новокуйбышевск. Глава региона сказал, что представит его городской думе. Вероятно, речь идет о том, что Максим Девятов станет и. о. главы Новокуйбышевска.

Также помощниками губернатора станут:

атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян; участник СВО Рамис Терегулов (его задействуют в организации работы по территориальной обороне); Оксана Данилова (она получит статус старшего юриста Самарской области); Андрей Колотовкин (он будет отвечать за взаимодействие с подразделениями Минобороны РФ, которые базируются в регионе); Кристина Гнатюк (молодежная политика); экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (по работе с общественными организациями); Сергей Этус (по взаимодействию с предприятиями ОПК и ГК «Ростех»).

«Что касается участников СВО, участников программы “Школа героев”, то мы переводим их из категории “общественные советники губернатора” в кадровый резерв Самарской области», — добавил глава региона.

Перестанет быть советником губернатора Кирилл Пульвер. Он получит место в руководстве общественного объединения «Чистый спорт». Получат ли предложения по работе в правительстве другие советники губернатора, пока неизвестно. В их числе — Олег Никитенко, Екатерина Сеницкая, Елена Маркина, Ирина Фишман, Сергей Гайко, Армен Аракелян, Денис Гайнулин.