Мирзиёев: СНГ проявляет себя как устойчивая, эффективная и востребованная структура

10 октября, Душанбе /БЕЛТА — UZA/. Несмотря на непредсказуемые процессы в глобальной политике и экономике, а также ослабление роли международных институтов, СНГ продолжает демонстрировать свою устойчивость, эффективность и востребованность. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Источник: uza.uz

Давайте видеть партнеров друг в друге". Лукашенко про укрепление экономического фундамента СНГ Лидеры стран СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе.

Он отметил, что благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов. "Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами.

заявил Мирзиёев

Президент Узбекистана также выступил с рядом предложений и инициатив по дальнейшему расширению практического сотрудничества в рамках Содружества.

Безусловным приоритетом он назвал наращивание экономического партнерства с учетом ухудшающейся ситуации в мировой экономике, усиления протекционизма и появления новых вызовов устойчивому развитию.

В целях сохранения набранных темпов и динамики сотрудничества в рамках СНГ Мирзиёев предложил сосредоточить совместные усилия в таких направлениях, как наращивание товарооборота, углубление взаимодействия в области транспорта, стимулирование роста взаимных инвестиций, развитие сотрудничества в сферах цифровизации и энергетики. Он также обратил особое внимание на важность расширения совместных проектов и программ в сфере науки, образования, культуры и искусства.

Затрагивая вопросы региональной безопасности, президент Узбекистана обратил внимание на важность продолжения системных, тесных контактов по линии внешнеполитических ведомств и спецслужб.