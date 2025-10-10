Мирзиёев: СНГ проявляет себя как устойчивая, эффективная и востребованная структура

Давайте видеть партнеров друг в друге". Лукашенко про укрепление экономического фундамента СНГ Лидеры стран СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе.
Он отметил, что благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов. "Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами.
Президент Узбекистана также выступил с рядом предложений и инициатив по дальнейшему расширению практического сотрудничества в рамках Содружества.
Безусловным приоритетом он назвал наращивание экономического партнерства с учетом ухудшающейся ситуации в мировой экономике, усиления протекционизма и появления новых вызовов устойчивому развитию.
В целях сохранения набранных темпов и динамики сотрудничества в рамках СНГ Мирзиёев предложил сосредоточить совместные усилия в таких направлениях, как наращивание товарооборота, углубление взаимодействия в области транспорта, стимулирование роста взаимных инвестиций, развитие сотрудничества в сферах цифровизации и энергетики. Он также обратил особое внимание на важность расширения совместных проектов и программ в сфере науки, образования, культуры и искусства.
Затрагивая вопросы региональной безопасности, президент Узбекистана обратил внимание на важность продолжения системных, тесных контактов по линии внешнеполитических ведомств и спецслужб.