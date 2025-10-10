Мирзиёев: СНГ проявляет себя как устойчивая, эффективная и востребованная структура

В целях сохранения набранных темпов и динамики сотрудничества в рамках СНГ Мирзиёев предложил сосредоточить совместные усилия в таких направлениях, как наращивание товарооборота, углубление взаимодействия в области транспорта, стимулирование роста взаимных инвестиций, развитие сотрудничества в сферах цифровизации и энергетики. Он также обратил особое внимание на важность расширения совместных проектов и программ в сфере науки, образования, культуры и искусства.