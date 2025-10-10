Омский депутат Смолин высказался о новом законе для медиков

Ранее в СМИ появилась информация, что все бюджетные места для студентов-медиков планируют сделать «целевыми». Законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении.
Каждый студент будет обязан подписать договор с медучреждением при поступлении в университет. Географический выбор заказчика не будет ограничен, что откроет студентам возможность обучаться в различных регионах страны. В то же время введены новые меры ответственности: при нарушении условий контракта вместо штрафа студент будет обязан вернуть все средства, которые были потрачены на его обучение.
Также законопроект предусматривает внедрение оплачиваемого наставничества для выпускников медицинских вузов, которое продлится три года после завершения учёбы.
Если выпускник откажется работать три года в государственном медицинском учреждении, ему предстоит возместить государству расходы на его обучение, а также заплатить значительный штраф. Закон, если будет окончательно принят, начнёт действовать с 1 марта 2026 года.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал новый законопроект.
«Сравнивать с прошлым опытом нашей страны этот законопроект сложно. Советская система образования не только обязывала выпускника работать по распределению, но и создавала условия для такой работы. Молодые специалисты, приезжая работать “куда Родина пошлёт”, получали служебное жильё и подъёмные.
Поэтому всё не так однозначно. «Кнут» в законопроекте прописан, а «пряника» нет. И уже сейчас могу сказать, что этот опыт не надо перекладывать на другие сферы. Например, на образование", — подчеркнул Смолин.