Омский депутат Смолин высказался о новом законе для медиков

Каждый студент будет обязан подписать договор с медучреждением при поступлении в университет. Географический выбор заказчика не будет ограничен, что откроет студентам возможность обучаться в различных регионах страны. В то же время введены новые меры ответственности: при нарушении условий контракта вместо штрафа студент будет обязан вернуть все средства, которые были потрачены на его обучение.